Choque entre motocicletas deixa um morto e duas pessoas feridas em Sena Madureira

Corpo da vítima ficou estendida no asfalto; PM acionou o Instituto Médico Legal

Um grave acidente ocorrido no início da noite deste domingo (11) deixou um morto e duas pessoas feridas, durante uma choque entre duas motocicletas que trafegavam na Avenida Brasil, em Sena Madureira.

O acidente aconteceu em uma curva, na “Ladeira do Aníbal”, uma das mais perigosas da cidades.

A Polícia Militar foi acionada, e como não existe uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) no município os policiais ainda não sabiam como iriam resgatar o corpo do homem que morreu durante a batida.

