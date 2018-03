ATENTADO: Bando encapuzado invade restaurante, mata um e deixa três baleados

Em Rondônia

Cinco criminosos usando roupas camufladas e capuz chegaram ao local em uma carro modelo Classic

O atentado a tiros que deixou morto José Pereira dos Santos, vulgo “Zé do Brejo” e outras três pessoas baleadas, dentre elas uma mulher grávida de seis meses, ocorreu na noite de sábado (10), em um restaurante na Avenida Jorge Teixeira de Oliveira, no Centro de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho.

Conforme apurou a polícia, cinco criminosos usando roupas camufladas e capuz chegaram ao local em uma carro modelo Classic de cor escura e armados passaram a efetuar disparos contra as pessoas que estavam no ambiente.

“Zé do Brejo” morreu instantaneamente no local. Os outros três baleados foram socorridos para o hospital regional da localidade. Eles foram identificados como Julia Graciele Anacleto – grávida, Luciano Pereira dos Santos – filho de José, e Reinaldo Candido.

Após o tiroteio, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Civil investiga o crime.

