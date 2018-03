TRÂNSITO: Violenta colisão deixa mãe e filha feridas

As vítimas transitavam em uma motocicleta

O acidente que deixou mãe e filha feridas aconteceu no começo da tarde deste sábado (10), na Avenida Rio Madeira, próximo a Av. Imigrantes, bairro Alphaville, em Porto Velho.

As vítimas transitavam em uma motocicleta sentido ao shopping, quando colidiram em um automóvel Ford Ka que realizava manobra de retorno e não aguardou o veículo menor passar. Com a forte batida, as ocupantes da moto ficaram seriamente feridas e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A Companhia de Trânsito foi acionada para a realização do boletim de ocorrência.

