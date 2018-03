Segundo os policias do bope estava realizando uma blits da operação transito seguro , junto com policias do primeiro batalhão .

Quando foram faser uma abordagem em um carro modelo gol .

Dentro do carro estava dois homens,Fabrício Sousa costa de 26 anos e Israel da silva.

Durante uma revista no veiculo os policias encotraram um revolve calibre 38 municiado .

Os dois homens foram levados para a delegacia central de flagrantes .

Curtir isso: Curtir Carregando...