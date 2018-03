Polícia encontra corpos de mulheres torturadas e decapitadas no CE

As vítimas, mortas no último dia 6, foram achadas dentro de um mangue, local de difícil acesso por causa da mata

Após quase três dias, a polícia encontrou os corpos das três mulheres, que foram torturadas e brutalmente assassinadas, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas, mortas no último dia 6, foram achadas dentro de um mangue, local de difícil acesso por causa da mata.

De acordo com informações do G1, um barco do Corpo de Bombeiros teve que ser utilizado para recolher os corpos. Três pessoas já foram presas e um adolescente apreendido. Todos confessaram o crime. A corporação acredita que outro suspeito esteja envolvido.

“Estado bem avançado de decomposição, até pela ação da água, da lama e também dos pequenos animais do mangue. A gente conseguiu remover e identificar a presença de braços e rostos”, disse o capitão dos Bombeiros.

