No Acre, pai denuncia venda de cartela de falso bingo em nome de criança com câncer

A menina faz tratamento em Porto Velho (RO) contra um tumor em cima do tronco cerebral. Ela foi diagnosticada com a doença há cinco meses e a família fez até campanha para conseguir fundos e se manter durante o tratamento. No início do mês, a família falou que a criança não se adaptou à quimioterapia e precisava de uma medicação que custa caro.