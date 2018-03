Morre em Rio Branco o radialista Tião Pequeno, vítima de Acidente Vascular Cerebral

O rádio acreano está de luto. Morreu na manhã deste sábado, dia 10, o radialista Tião Pequeno. Vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no início de março, Tião estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) desde o dia 02.

A notícia sobre a morte de Pequeno foi dada pela internet. Amigos e familiares se revezaram nas redes sociais lamentando a partida do radialista que em anos de atuação no rádio, marcou presença e fez história com uma voz firme e incomparável.

Tião Pequeno atuava na Rádio 98, da Rede Amazônica, há vários anos. Ainda não foi divulgado o local do velório ou enterro. A reportagem não conseguiu conversar com os familiares de Pequeno. Jacira Abdon, amiga de Tião, escreveu no facebook: “Um homem de grande estatura, com uma voz aveludada de pura potência e sempre com uma simpatia contagiante”.

