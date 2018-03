Homem é morto a tiros no Loteamento Santa Helena.

O fato aconteceu no final da manhã deste sábado (10), na região do Loteamento Santa Helena, segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, Francisco de Jesus Araújo da Silva, de 41 anos, foi morta com vários tiros em via pública e a arma usada para o crime foi uma pistola de uso restrito.

Policiais do segundo Batalhão foram acionados e estiveram presentes no local coletando informações e em seguida saíram na caçada aos suspeitos. Francisco era morador do bairro e foi surpreendido pelos tiros de pistola calibre. 40 na Travessa Santa Luzia.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada pelos populares, mas, só puderam atestar o óbito.

Pela análise pericial, a polícia acredita que ele tenha sido perseguido antes de ser assassinado. Haviam cápsulas espalhadas pela Travessa metros antes da cena do crime. Ele foi alvejado com pelo menos seis disparos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp).

