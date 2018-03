Gleici volta e empareda Patrícia: ‘Quem cava buraco para o inimigo cai dentro’

Depois de participar de uma eliminação falsa na terça-feira (06), Gleici voltou para a casa durante o programa ao vivo desta sexta-feira (09). A sister se emocionou ao reencontrar os amigos e deixou claro que estava magoada com as atitudes de algumas pessoas. “Quem cava uma cova pro outro, cai nela”, disse Gleici para Diego e Patrícia.

Ana Clara, Paula, Ayrton e Wagner foram os que mais comemoraram o retorno, e Jéssica não conseguiu disfarçar que estava em choque. Já Diego e Patrícia ficaram com o semblante fechado, e se recusaram a levantar e conversar com a acreana.

Logo após o seu retorno, Tiago Leifert pediu para a acreana indicar alguém para o paredão da semana. Depois de pensar um pouco, Gleici mandou Patrícia para a berlinda.

“Eu pensei bastante, e esse último paredão foi ótimo pra mim. Essa pessoa eu achava que era uma coisa, e hoje sei que é outra. Quero que ela vá para o paredão. Pelo que ela falou sobre a Paula e a família, gente que eu gosto, coloco ela na berlinda”, explicou Gleici.

Gleici não contou para os brothers que está imune ao próximo paredão, o apresentador já tinha confirmado que a sister não precisava revelar a informação caso fosse de seu interesse.

A próxima disputa será tripla, os outros dois emparedados serão conhecidos no programa ao vivo de domingo (11). Além da indicação de Gleci, vão fazer parte da berlinda o mais votado pela casa e a escolha das líderes da semana Paula e Jéssica.

Quarto Farol

Apesar de ter a menor rejeição entre os emparedados, Gleici foi anunciada, pelo apresentador Tiago Leifert, como a primeira eliminada do sexto paredão. Muito emocionada, a sister ficou bastante confusa até entender que estava a salvo da eliminação. A pegadinha faz parte da dinâmica do paredão “Vai e Volta”, anunciado dias antes pela produção do programa.

A acreana ficou em um quarto secreto até a noite desta sexta-feira (09). Durante o período, ela pôde assistir o que acontece na casa por meio de câmeras e ficou totalmente isolada dos demais brothers, que acreditam em sua eliminação.

Depois de quase 48 horas sem nenhuma comunicação, a sister voltou a falar com o apresentar durante o programa ao vivo de quinta-feira (08). Após ter acesso as câmeras e áudios da casa, a acreana afirmou que se surpreendeu negativamente com Patrícia e positivamente com Breno.

“Eu tô bem feliz com algumas coisas que ouvi de mim. Se eu tivesse saído, estaria muito feliz porque as pessoas que gosto falam muito bem de mim. Mas a Patrícia eu tinha outra visão. Sempre tentei me aproximar, mas agora acho que ela tem uma personagem diferente do que eu achava. Ela é uma leva e traz. Breno me surpreendeu positivamente. Diego não fala nem faz nada. Viegas é o que influencia mais o Caruso e o Wagner. Caruso é meio loucão, né?”, explicou ela.

Após a conversa, Leifert explicou ao público que era hora de restringir o acesso de Gleici, e afirmou que a sister não iria assistir a prova do líder. A sister ficou sem imagem e som em sua televisão até o fim da tarde desta sexta-feira (09). Com isso, a estudante não sabe quem é o líder da semana e a repercussão da disputa.

