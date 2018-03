Estudante acusa motorista de transporte escolar de assédio em SP

A vítima foi com a mãe à delegacia para prestar queixa contra o homem, que negou as acusações

Um motorista de transporte escolar é suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A vítima foi com a mãe à delegacia para prestar queixa contra o homem, que negou as acusações. O crime teria sido relatado à unidade de polícia na terça-feira (6).

O delegado Marcel Fehr disse ao G1, nesta sexta-feira (9), que o abuso sexual foi cometido em novembro passado. Ela contou ao policial que sempre era a última a ser deixada e que o suspeito passava a mão no corpo dela e a beijou à força. A polícia investiga o caso.

