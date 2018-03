Durante Operação Ocupação, Polícia Militar apreende mais de 2 quilos de drogas no bairro Tancredo Neves

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) a apreenderem 39 pacotes de pasta a base de cocaína, além de pacotes de oxidados que, totalizando, culminaram na apreensão de quase três quilos de entorpecentes. A ação policial ocorreu nessa sexta-feira, 09, durante a realização da operação Ocupação, na parte alta da capital.

De acordo com os militares, após o recebimento da denúncia acerca de que uma residência estaria sendo utilizada como depósito e confecção de drogas, no bairro Tancredo Neves, deslocaram-se para o local onde supostamente poderia está ocorrendo a ação ilícita. Chegando lá, além da constatação dos entorpecentes e posterior apreensão do material, foi, também, preso um agente pelo crime de tráfico de drogas. O agente estava no regime semiaberto e foi conduzido juntamente com a droga.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.

Curtir isso: Curtir Carregando...