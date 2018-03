Casal é preso pela PM em via pública com arma de fogo e drogas na capital

Antônio Márcio Batista de Oliveira, 24 anos, e Simark dos Santos Cunha, 34 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira, 9 de março, por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com uma arma de fogo e drogas. O fato aconteceu durante patrulhamento de rotina no beco da Lili Cadaxo, Vila Betel.

Segundo os militares, Antônio Márcio ao perceber a presença da guarnição, ainda tentou fugir, arremessou um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma meia contendo 32 trouxinhas de cocaína.

Após a abordagem, os policiais recolheram o material e deram voz de prisão ao homem. A mulher foi detida, ainda no local, com duas trouxinhas também de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Geral de Flagrantes (Defla), para serem realizados os procedimentos necessários ao caso.

