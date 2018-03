Três mulheres são torturadas e brutalmente assassinadas em mangue no CE

Briga entre facções pode ter motivado o crime, afirmou a polícia

A morte de três mulheres no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (3), tem intrigado a polícia. Desde o dia do crime, a corporação procura pelos corpos das vítimas, que foram torturadas e brutalmente assassinadas. O 7º Distrito Policial não descarta que briga entre facções pode ter motivado o triplo homicídio, divulgou a polícia nesta quinta-feira (8).

Os criminosos filmaram a ação contra as mulheres. Uma delas sofreu uma série de mutilações. Três pessoas já foram presas e um adolescente apreendido. Todos confessaram o crime. A corporação acredita que outro suspeito esteja envolvido. Antes de morrerem, relatou o G1, as vítimas teria sido obrigadas a dizer que não participavam de uma facção que atua na capital cearense.

“Até o presente momento é questão de facção o fato que levou essas mortes. Até porque da forma como estão fazendo é com toda essa tortura com toda esse flagelo das vítimas. Tortura, decapitação, esgorjamento, tudo aquilo ali que parece coisas de extremista e de terrorista”, disse à reportagem um policial civil que participa das investigações e prefere não se identificar.

