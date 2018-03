PSB terá candidata trans pela primeira vez na história do partido

Paula Benett deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados

Secretária eleita do LGBTsocialista e assessora da Coordenação de Direitos da Diversidade LGBT, Paula Benett será a primeira candidata trans do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Distrito Federal (DF), em 70 anos de história.

A proposta é concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Até lá, com o apoio do governador Rodrigo Rollemberg, precisará trabalhar muito, visto que a previsão do coeficiente eleitoral para as próximas eleições é de 90 mil votos.

De acordo com o Guia Gay Brasília, Benett foi eleita a personalidade ligada a questões de diversidade mais influente do DF. Segundo o site Metrópole, ela também é ganhadora de comendas importantes, como o Troféu Solidariedade, da ONG Amigos da Vida; e o Prêmio Orgulho LGBT 2017 – Grupo Jovens Unidos por Direitos Humanos.

