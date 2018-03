Professor cria cadeira especial para aluno com paralisia participar de aula de campo no Acre: ‘é um sonho’

O Silva Oliveira, de 24 anos, que tem paralisia e depende de cadeira de rodas para se locomover, era poder participar das aulas de campo na universidade, mas sua condição não permitia. Ele contou com a ajuda e solidariedade do professor Moisés Barbosa que criou uma cadeira especial para o rapaz.

Oliveira estuda no curso de biologia da Universidade Federal do Acre (Ufac). E foi após quatro anos de curso que o estudante conseguiu participar de sua primeira aula de campo. O professor e um auxiliar levam o rapaz para acompanhar as aulas e depois de volta para a sala de aula.