Prefeito Marcus Viana inaugura 13ª creche de sua gestão

O prefeito Marcus Viana inaugurou nesta quinta-feira, 8, o Centro de Educação Infantil Professora Rita Batista, no Conjunto Jequitibá, na Regional Calafate. A cerimônia foi prestigiada por moradores, lideranças comunitárias de 14 bairros da região, e políticos como os deputados federais Moisés Diniz e Léo de Brito, o deputado estadual Jenilson Leite; a ex-deputada Perpétua Almeida e os vereadores Eduardo Farias, Elzinha Mendonça e Antonio Morais. A cerimônia marcou também as comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

Construída com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa Pró-infância, e contrapartida do Município, a nova unidade educativa conta com oito salas de aula, espaço multiuso, salas de informática e leitura, refeitório, anfiteatro, playground e estacionamento, além do espaço administrativo com recepção, sala dos professores, secretaria com almoxarifado e diretoria. Todo o projeto atende às normas de acessibilidade. “Aqui tem tudo o que é preciso para oferecer carinho e educação para as crianças da nossa cidade. Tenho orgulho de ser o prefeito que mais construiu creche em Rio Branco”, ressaltou Marcus Alexandre.

A construção dos novos Centros de Educação Infantil expandiu a oferta de vagas em creche e pré-escola permitindo criar mais de 5 mil novas vagas. “Em breve estaremos entregando mais outras duas creches no bairro Juarez Távora e na Cidade do Povo”, anunciou o secretário de Educação, Márcio Batista, filho da educadora homenageada com o nome da creche do Jequitibá. De acordo com Batista, serão ao todo 15 novas unidades atendendo mais de 14 mil crianças de 2 a 5 anos em pleno funcionamento nas próximas semanas.

A rede municipal de Educação de Rio Branco conta atualmente com 90 unidades que iniciaram o letivo de 2018 atendendo mais de 25 mil alunos.

