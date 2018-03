NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – Sinjac, por meio de seu representante, presidente Victor Augusto Nogueira de Farias, vem a público REPUDIAR a atitude antiética, covarde, caluniosa e homofóbica proferida por alguém que deveria defender e garantir os direitos da sociedade.

Impossível calar-se diante de tamanha agressão a nossa categoria, pior ainda quando atacam de maneira covarde todas as colegas. Como uma pessoa que se diz estudada e agente de justiça comete graves ataques a honra de uma mulher, como foi feito com a colega Junia Vasconcellos e todas as jornalistas. O Sinjac não ficará calado diante de tal exposição caluniosa direcionadas as profissionais deste Estado. Já estamos tomando as medidas jurídicas cabíveis contra o advogado que praticou tal ato contra todas as jornalistas.

É lamentável que tal fato tenha ocorrido em pleno mês que se destaca a importância da mulher na história e em nosso cotidiano. Hipotecamos todos os votos de solidariedade às jornalistas caluniadas e ratificamos que isso não passará despercebido, e que as autoridades tomarão conhecimento do ocorrido.

O Sindicato dos Jornalistas REPÚDIA tal ação tomada por um advogado que deveriam representar a sociedade e garantir os direitos da mesma. O Sinjac espera que usem da mesma régua, com a mesma deferência que se tratam ou exigem que sejam tratados.

Rio Branco, 09 de Março de 2018.

VICTOR AUGUSTO NOGUEIRA DE FARIAS

Presidente SINJAC

