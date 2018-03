No AC, Grande Loja Maçônica lança campanha para ajudar imigrantes venezuelanos em Boa Vista

Os abrigos montados em Boa Vista estão lotados. Nas casas alugadas vivem mais de 30 pessoas. Famílias inteiras dormem em praça pública. E todo esse sofrimento sensibilizou a Grande Loja Maçônica de Roraima e o Grande Oriente do estado, com apoio do Grupo Rede Amazônica. Em conjunto, as instituições encabeçam a campanha “Ajuda Humanitária Brasil/Venezuela”, agora, lançada no Acre, na noite de quinta-feira (8).

“Estamos lançando essa campanha para arrecadas alimentos, medicamentos, dinheiro também para que possamos dar assistência a essas pessoas que estão no relento. São seres humanos, famílias inteiras que estão acampadas em Boa Vista”, explicou Fernando Zamora, grão-mestre da Loja Maçônica do Acre.

O último balanço divulgado pela prefeitura de Boa Vista, no início de fevereiro, mostra que a cidade já abriga mais de 40 mil venezuelanos, o que corresponde a quase 10% do total de habitantes da capital roraimense. Toda a arrecadação dessa campanha será direcionada para diminuir o sofrimento desses imigrantes. A campanha já tem o apoio das lojas maçônicas de todo o país.

“Trabalhamos com essa parte social, essa questão dos carentes, e a Grande Loja Maçônica do Acre não poderia deixar de estar nesta campanha em prol dos refugiados”, disse Valmiki Francisco da Silva, grão-mestre adjunto da Loja Maçônica do Acre.

Abrigo momento em Roraima está superlotado (Foto: Reprodução Rede Amazônica Acre)

Representantes da Rede Amazônica participaram da reunião de lançamento. O diretor institucional do Grupo, Antônio Luiz Campanari, falou da importância de apoiar a ação.

“Estamos fazendo isso em todos os estados da região Norte, onde temos nossas unidades. A situação em Boa Vista é calamitosa, hoje está tomada por pedintes nas ruas, crianças e mulheres doentes. Então, todas as maçonarias da região Norte estão empenhadas em levar um pouco mais de conforto a essas pessoas”, afirmou Campanari.

Como ajudar

As lojas maçônicas e parceiros vão receber donativos como remédios, alimentos, roupas, calçados, material de higiene. Por enquanto, o ponto de Coleta é a Grande Loja Macônica Acre, que fica na Rua Educandos, 21 – Vila Ivonete, Rio Branco.

Conta bancária para doações em dinheiro à campanha “Ajuda Humanitária Maçônica Brasil/Venezuela”