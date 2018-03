Mulher é agredida e estuprada dentro de casa; suspeito é preso

O caso aconteceu em Rondonópolis, a 218 quilômetros de MT

Um homem foi preso depois de ter estuprado uma mulher, de 28 anos, na quarta-feira (7), em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. A vítima, antes de ser abusada sexualmente, foi agredida e chegou a desmaiar. Júlio Cézar negou as acusações.

O suspeito, de acordo com a mulher, que não teve a identidade revelada, é um rapaz conhecido. À polícia, ela disse que nunca teve relacionamento amoroso com ele. No dia do crime, o agressor chegou à casa da vítima alterado e a obrigou a ter relações. Ao negar, ele a agrediu em seguida, cometeu o estupro.

