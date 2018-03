MP-AC vai apurar falta de estrutura em delegacia e quer inserção de violência psicológica em B.O

Em um processo, o órgão pede medidas para solucionar problemas na estrutura física da unidade e no outro afirma que vai acompanhar a inclusão de violência psicológica no registro de boletins de ocorrência.

Os dois procedimentos foram publicados no Diário Eletrônico do MP-ACe assinados pela promotora de Justiça Dulce Freitas Franco. Um ofício deve ser expedido à Secretaria de Polícia Civil (Sepc), Segurança Pública (Sesp) e outros órgãos de segurança e combate à violência doméstica e familiar.

Ao G1 , a assessoria da Polícia Civil afirmou que 250 novos profissionais, aprovados no último concurso, devem ser contratados para suprir as necessidades da delegacia. Quanto à falta de material, a polícia afirma que já tem um processo de licitação em andamento.

Para abrir o procedimento sobre a falta de estrutura, o MP-AC diz que levou em consideração que os profissionais, mesmo que eventualmente, acabam se revezando no atendimento devido ao funcionamento de três unidades no mesmo local.

Além disso, afirma que um ofício enviado ao procurador-geral do órgão, em janeiro deste ano, solicita, por meio da presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CRDM), que a Deam volte a ser específica para as mulheres. A delegacia deveria, segundo o pedido, funcionar com quatro equipes de delegadas e com local específico e diferenciado da Depca.