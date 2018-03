Mãe denuncia vizinho por abuso sexual contra bebê de um ano em PE

Caso aconteceu em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra um bebê de um ano e cinco meses em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A mãe da criança afirmou nesta quinta-feira (8) ter flagrado um vizinho beijando a boca e tirando a fralda do filho. As informações são do Jornal do Commercio.

O irmão da vítima, de cinco anos, teria alertado a mãe sobre o abuso. “Isso começou com meu filho e ele [o vizinho] no terraço. Eu estava dentro de casa quando meu menino maior gritou ‘mamãe, mamãe, corre que o vizinho está beijando a boca do neném'”, contou a mulher. A mãe afirma que o suspeito negou o abuso e disse que estava fazendo carinho na criança.

O caso foi encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA) do município.

