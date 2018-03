Corpo encontrado no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, tem perfurações; polícia investiga possível assassinato

O corpo que foi encontrado na quarta-feira, dia 07, no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, tem sinais de pelo menos duas perfurações profundas. Isso é um sinal de que a morte pode ter sido na verdade um assassinato. A Polícia Civil já investiga o caso.

Após reportagem do ac24horas, várias famílias foram ao Instituto Médico Legal (IML), para fazer a identificação do cadáver, mas a vítima ainda não foi identificada. Um dos familiares de desaparecidos contou que não foi possível confirmar ser o parente.

O delegado Alexnaldo Batista disse que o cadáver apresenta duas perfurações. “Ele tem duas perfurações, uma no pescoço e outra no abdômen, Tudo indica que seja perfurações por arma branca, mas estamos esperando ainda o resultado do exame da perícia”, disse.

Uma das famílias foi a do jovem Erick Barroso, de 18 anos, que é morador do município de Guajará (AM). Ele está desaparecido há cerca de 50 dias, quando saiu para procurar um amigo, Daniel Teles, que foi encontrado morto no rio Juruá, no fim de janeiro.

O corpo foi encontrado por um ribeirinho que passava de canoa e percebeu o cadáver e acionou a polícia. Esse não é o primeiro cadáver encontrado no rio Juruá, em janeiro, duas ossadas foram encontradas por um pescador: uma de Daniel Teles Martins da Silva e outra de Vanisson dos Santos Freire.

