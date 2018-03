Após 3 dias sem conseguir identificar preso achado morto, Iapen diz que pode ter errado ao fazer ficha de homem

Já se passaram três dias e o detento encontrado morto no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, continua sem identificação. A assessoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que pode ter errado ao fazer a ficha do homem.

O corpo do preso está no Instituto Médico Legal (IML) e o Iapen e a polícia aguardam o resultado do exame de DNA para tentar fazer a identificação. Nenhum parente do homem foi até o IML. Ele seria de outro estado.

Conforme o Iapen, o homem teria sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, no momento da prisão, não estava portando nenhum documento. Segundo o órgão, pode ter havido algum erro durante a digitação do nome dele no sistema.

O delegado que investiga o caso, Cristiano Bastos, informou que ainda não iniciou as oitivas e não descarta que o preso possa ter sido vítima de homicídio.

“Já fizemos as intimações das pessoas e vamos começar a ouvir no início da próxima semana. Temos a informação de que ele seria do nordeste, mas nada está confirmado, já que ele continua sem identificação. Estamos aguardando o presídio dizer o nome dele”, disse o delegado.

O preso foi encontrado caído no corredor do pavilhão E. Segundo o Iapen-AC, os detentos chamaram os agentes penitenciários após perceberem que o colega de cela estava passando mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o preso morreu antes de receber ajuda médica.