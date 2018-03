Acidente no cruzamento entre a Travessa Silvestre Coelho e a Avenida Nações Unidas

Na manhã desta sexta-feira (09), por volta das 07h, um acidente aconteceu em um cruzamento entre a Travessa Silvestre Coelho e a Avenida Nações Unidas, região do Bosque em Rio Branco. Dois veículos de passeio colidiram e entre os ocupantes uma mulher saiu ferida.

Segundo informações coletadas no local, o condutor do veículo modelo Cerato de placa OVG 8590 preto, estaria trafegando pelas Nações Unidas quando o outro veículo conduzido por uma mulher, de placas OVG 3866 branco, teria avançado o sinal vermelho colidindo lateralmente chegando a tombar na calçada.

Até a placa dos nomes das avenidas foi atingida com o acidente.

A mulher de nome ainda não divulgado estava com uma criança no carro. Ela ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro. Já o motorista identificado como Pedro Plese, de 43 anos, estava sozinho e ficou apenas desorientado, segundo ele, ele estaria retornando do Parque do Tucuma quando aconteceu o acidente.

O Policiamento de Trânsito esteve no local coletando informações e em seguida foi solicitado um guincho para a remoção dos veículos. Câmeras de segurança podem dizer o que realmente pode ter acontecido.

Curtir isso: Curtir Carregando...