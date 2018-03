12 formas de transar que você deve experimentar (pelo menos, 1 vez) na vida

Para ter um bom repertório na cama, nada melhor do que testar os mais diversos jeitos de transar. A seguir listamos ideias de situações para colocar em prática, pelo menos, uma vez e vivenciar momentos incríveis, além de acumular muita experiência. Inspire-se.

1 – Intenso

É o sexo que tem olho no olho, paixão, aquela vontade de um se fundir ao outro, de passar horas e horas enroscados, como se não existisse mais nada no mundo.

2 – Com um “professor”

Calma, não é bem isso que você imaginou. O “mestre”, no caso, seria uma pessoa mais experiente e sábia, que ensine tudo aquilo que você sempre quis (e precisa) saber, mas ainda não teve oportunidade de experimentar. É alguém que abra sua mente para novas coisas no sexo.

3 – Proibido

Aqui a palavra serve tanto para definir um relacionamento (transar com o chefe, por exemplo) quanto um tipo de transa de alto risco. Exemplos? No banheiro do sítio da família em plena ceia de Natal, na escadaria do prédio…

4 – Fetichista

A ideia é “sair” da realidade e deixar a imaginação voar solta. Vale desde usar sex toys mais ousados –como algemas, vendas e chicotes– até os dois vestirem fantasias e interpretarem papéis.

5 – Selvagem

O sexo com pegada também é altamente recomendável, ainda mais se incluir roupas rasgadas, apertões, puxões de cabelo e um ou outro tapinha na bunda (tudo de comum acordo).

6 – Rapidinha

A modalidade deveria ser item obrigatório na vida sexual de toda a população. Feito às pressas e com urgência, sem muitas possibilidades de preliminares ou posições, é, sem dúvida, uma das variações mais excitantes.

7 – Amorzinho

O sexo mais doce e fofo também é imprescindível, principalmente se contar com beijos na boca apaixonados, muitas carícias suaves e troca de declarações de afeto.

8 – Transa de reconciliação

Transar depois de uma baita briga pode ser caminho certeiro para um orgasmo fantástico. A adrenalina da raiva se mescla à excitação, e o resultado é um sexo para lá de ardente.

9 – Com desconhecido (a)

Com os devidos cuidados (não se esqueça do preservativo, pelo amor!), o sexo casual pode ser incrível porque a ausência de compromisso torna tudo mais envolvente e prazeroso. Para algumas pessoas, a liberdade é maior para pedir certas coisas.

10 – Fraterno

Amigos de longa data podem se revelar parceiros sexuais maravilhosos, sabia? A cumplicidade, a intimidade e o papo solto que costumam rolar nesse tipo de relação fazem do sexo uma vivência bem gostosa e relaxante. É claro que sempre é preciso deixar as intenções às claras, porque, se houver expectativa amorosa de um dos lados, pode acabar mal.

11 – Imaginário

Seja com alguém de carne e osso, com o prazer ao alcance dos seus dedos ou na “companhia” de um sex toy, todo mundo deveria obter prazer imaginando que está nos braços do homem ou da mulher dos sonhos. Vale tudo: o crush do trabalho, a vizinha gostosa, a estrela de cinema, o bonitão da série…

12 – Com você

A masturbação é mais do que uma maneira de se dar prazer, é uma demonstração de amor próprio. Quem se masturba descobre quais são os pontos mais sensíveis do corpo, como gosta de receber uma carícia, que tipo de intensidade prefere e muito mais. Além de muito gostoso, o sexo solitário proporciona lições valiosas.

Fontes: Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro “Vem Transar Comigo” (editora Rocco).

