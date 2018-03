Trabalho noturno da EMURB segue melhorando corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos às escolas

Já são mais de 5,3 mil toneladas de asfalto aplicadas nas ruas da capital este ano, segundo cálculos da Diretoria Técnica da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB). Desde o dia 12 de janeiro a empresa vem usando em média de 200 toneladas do CBUQ (cimento asfáltico usinado à quente) todos os dias e noites nas operações de manutenção viária que são realizadas por 11 frentes de serviço (9 de dia e 2 à noite).

A noite desta quarta-feira, 7, foi mais um turno de trabalho para as duas equipes destacadas nas avenidas Ceará, Getúlio Vargas e Rua Rio de Janeiro. Na Ceará, a EMURB trabalhou até tarde da noite fazendo o tapa-buracos até à Rua Rio de Janeiro, avançando em direção à região da Floresta. Na Avenida Getúlio Vargas, a equipe atuou nas redondezas da confluência com a Estrada Apolônio Sales.

Assim, com esse grande esforço, os buracos vão gradativamente diminuindo, resultado das intensas chuvas desta época do ano na região. Logo no início de seu primeiro mandato, o prefeito Marcus Alexandre avaliou que o trabalho de manutenção viária noturno é fundamental para que a Prefeitura de Rio Banco consiga dar as respostas que a cidade precisa. Esse trabalho foi intensificado em 2018 como forma de enfrentar os impactos deixados na infraestrutura da cidade pelas chuvas concentradas.

A EMURB tem realizado importantes serviços no sentido de melhorar as vias da cidade – não somente o tapa-buracos, mas melhoria da drenagem, pavimentação e obras de arte, como o meio-fio, por exemplo. Nesse contexto, voltou a afirmar o diretor Técnico da empresa, Marco Antônio, a ação executada durante a noite é um meio de levar os benefícios sem causar transtornos à população. “O trabalho noturno é uma forma de otimizar o tempo, aproveitando o clima favorável, trabalhando nas ruas num período em que se pode causar menos impacto ao fluxo do trânsito de veículos”, disse Marco Antônio.

A ação noturna, ao longo dos últimos anos, têm melhorado de forma substancial as principais vias de acesso da nossa cidade, especialmente os grandes corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos às escolas neste começo de ano letivo.

