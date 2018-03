SEPARAÇÃO: Mulher ateia fogo no carro do marido após fim de casamento

A parte da frente do veículo foi completamente destruída e o caso foi registrado na central de flagrantes.

Andréia O. S. (23), foi presa na noite de quarta-feira (07), pelo crime de danos após colocar fogo no carro do marido em uma residência, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, bairro Liberdade, em Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, o casal passou a discutir e resolveu se separar, sendo que a mulher ameaçou a colocar fogo no automóvel que estava estacionado. O homem a desafiou, dizendo que era para ela incendiar o carro. Assim que ele começou a arrumar seus pertences, a suspeita incendiou o veículo. Rapidamente, a vítima acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi ao local e combateu o sinistro. A Polícia Militar esteve presente e deu voz de prisão para Andréia.

A parte da frente do veículo foi completamente destruída e o caso foi registrado na Central de Flagrantes.

