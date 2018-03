Sem material, entrega de ampliação da rede de fibra ótica no 2° Distrito de Rio Branco atrasa em um mês

A secretária afirmou que o motivo do atraso é que a empresa responsável pela entrega do material não conseguiu entregar dentro do prazo. A nova previsão é de que a rede seja colocada em funcionamento até o final de março.

“Tivemos um problema com relação à entrega do material. A empresa responsável não conseguiu entregar o material dentro do prazo que estipulamos. Entramos em contato e ela confirmou que entrega até o final de março. Para o lançamento, precisamos de 10 dias no máximo”, afirmou Renata.