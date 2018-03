Rio Branco empata com o Manaus e tem a vantagem do jogo de volta na capital

Um empate que poderia ter sido transformado em vitória. Diante do Manaus na Arena da Amazônia, na noite desta quarta-feira (7), o Rio Branco FC mandou na partida de ponta a ponta e ficou no 1 a 1 com os donos da casa. Hamilton marcou o gol dos amazonenses e Matheus Nego deixou tudo igual para o Estrelão.

O Estrelão dominou a maior parte do jogo com quase 70% de posse bola, mas sofreu o gol quando o time sofreu um apagão geral e deu espaços para os donos da casa.

Com um jogador a mais, o técnico Jader Andrade ousou e colocou mais dois atacantes em campo. O Rio Branco empurrou o Manaus para o campo de defesa e viu o esforço dar resultado na cabeçada de Mateus Nego que empatou em 1 a 1.

O empate do Mais Querido deu a vantagem do empate sem gols no jogo de volta, dia 18 no Acre. O Estrelão volta a campo no próximo domingo, pelo estadual, quando enfrenta o São Francisco.

Curtir isso: Curtir Carregando...