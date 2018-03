PRF apreende mais de 8kg de cocaína em Senador Guiomard

Em abordagens de rotina na BR-364, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã desta quinta-feira (08), pouco mais de 8kg de droga que estava vindo de Brasiléia em uma caminhonete.

A abordagem aconteceu já nas dependências do município de Senador Guiomard por volta das 10h30 e ao perceberem o nervosismo do motorista a caminhonete foi levada até o pátio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco, onde os cães farejadores acabaram encontrado o material entorpecente, escondidos no Pneu de um estepe.

Pesada a droga rendeu aproximadamente 8,5kg e feito o teste, foi detectado que o material se tratava de cocaína. O homem que estava no veículo e não teve o nome divulgado, foi encaminhado à base da Polícia Federal em Rio Branco, juntamente com o material entorpecente. A caminhonete e um celular também foram apreendidos

Curtir isso: Curtir Carregando...