Polícias Militar e Civil apreendem mais de 2 quilos de maconha em Sena Madureira

Três flagrantes envolvendo o tráfico de entorpecentes foram registrados em Sena Madureira na passagem de ontem para hoje. Fruto de um trabalho das polícias Militar e Civil, as apreensões ocorreram nos Bairros Ana Vieira, Vitória e São Felipe. No total, foram encontrados em poder de infratores mais de 2 quilos de maconha e 20 pacotes de cocaína.

Uma dessas ocorrências foi processada na Rua João Felismino Maia, no Bairro Ana Vieira. Policiais civis e miliares estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando se depararam com um morador em atitude suspeita. Ao notar a presença da Polícia, ele tentou correr, mas acabou sendo alcançado dentro de um quintal.

No referido terreno, os policiais se depararam com um buraco utilizado para esconder drogas. Ao interrogar o suspeito, o mesmo confessou a prática do delito. Em seu poder os policiais apreenderam 1 quilo e 700 gramas de maconha, distribuídos em 06 barras e 24 tabletes. Além disso, foram apreendidos também 470 reais em dinheiro, 01 balança de precisão, papel-filme usado para embalar drogas e dois aparelhos celulares. Um jovem de 21 anos foi preso e encaminhado para a delegacia de Sena.

O outro flagrante se deu na Rua Beira Rio, Bairro da Vitória. Uma mulher de 18 anos, residente no Bairro Montanhês, em Rio Branco, foi encontrada com 20 pacotes de cocaína. Segundo consta, a mesma tinha adquirido o entorpecente na capital acreana e veio deixa-lo aqui em Sena Madureira. A acusada, após indiciamento, será transferida para o presídio de Rio Branco.

O trabalho da PM, no entanto, não parou por aí. No Bairro São Felipe, outro infrator foi preso com 12 tabletes de maconha, 02 barras da mesma substância e 02 trouxinhas de cocaína.

Nesta manhã, em entrevista franqueada à imprensa, o Major Casagrande, comandante da PM no município disse que esse trabalho será intensificado cada vez mais. “Trata-se de um duro golpe ao tráfico de drogas em Sena Madureira já que foram apreendidos mais de dois quilos do produto ilícito. Esse trabalho permanece e a gente sempre pede a ajuda da comunidade. Com a informação em mãos fica mais fácil atuar, ou seja, fazer esse bote mais certeiro”, salientou.

Todos os envolvidos nos três flagrantes serão encaminhados para o presídio já que são maiores de idade.

