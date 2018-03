Polícia prende foragidos no bairro Esperança e Panorama

A Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (08), apresentou a prisão Leandro Machado Salvador e Antônio Francislandio Teixeira de Lima, suspeitos pelos crimes de furto e tráfico de drogas. A prisão foi realizada através do cumprimento de mandados pelo Núcleo de Capturas da instituição.

Leandro estava foragido pó crime de tráfico desde 2014 e foi preso na tarde de ontem, no bairro Panorama. Já Antônio, estava foragido pelo crime de furto e foi preso também na quarta-feira na região do bairro Esperança.

De acordo com o delegado Ricardo Casas, responsável pelo Núcleo de Capturas, as ações para tirar de circulação pessoas em conflito com a lei acontecem todos os dias.

“Nos estamos aí diariamente realizando o cumprimento de mandados de prisões e neste caso, prendemos dois foragidos u pelos crime de tráfico e outro por furto. Nós vamos continuar prendendo e quem tá devendo ora justiça a gente está na caçada para capturá-los e apresentá-los a justiça para que cumpram suas determinadas penas”, disse Casas.

