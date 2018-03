PM faz homenagem ao dia da mulher no terminal urbano

De repente militares da Banda de Música da Polícia militar do Acre (PMAC), chegam ao terminal urbano de Rio Branco, organizam seus instrumentos, e começam a tocar. Essa inusitada situação dá início a uma grande concentração de pessoas, policiais militares que atuam nas unidades operacionais escolheram aleatoriamente mulheres que estavam passando por “ali” para homenageá-las com uma flor, neste Dia Internacional da Mulher.

Essa foi a singela homenagem realizada pela PMAC a todas as mulheres de nosso estado, na manhã de quinta-feira, 08 de março. Na ocasião a banda de música da corporação se apresentou com variado repertório, emocionando e empolgando a todos que passavam pelo terminal, que paravam para ouvir e registrar aquele momento em fotos.

“Bom dia a todas as mulheres que se encontram aqui neste momento, essa é uma homenagem da Polícia Militar a essas maravilhosas guerreiras, que são a força do homem, que Deus possa abençoar e guardar todas vocês, parabéns a todas as mulheres, que são o nosso ponto forte, nosso ombro largo.” Disse o comandante da PMAC em exercício, Coronel Márcio Alves.

