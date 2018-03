PM desarticula bando criminoso que comercializava drogas em Senador Guiomard

Após averiguação de uma denúncia anônima, policias militares do 9° Batalhão prenderam cinco pessoas envolvidas com o crime de tráficos de drogas. A ação policial, que culminou na apreensão de 13 barras de substância aparentemente maconha e mais entorpecentes, ocorreu nessa quinta-feira, 08, na rua Sergipe, bairro Chico Paulo.

De acordo com a guarnição, depois de serem informados sobre a ocorrência de alguns disparos (no lugar onde foi feita a apreensão), deslocaram-se para o endereço mencionado a fim de certificarem-se sobre veracidade das informações repassadas. Chegando lá, os agentes, ao visualizarem os militares, tentaram se evadir, porém foram detidos pelos militares que haviam cercado a residência.

Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas juntamente com a substância ilícita encontrada na residência onde, segundo denúncias, funcionaria uma “boca de fumo”. No local, ainda foram encontradas cédulas de dinheiro, no valor de 136 reais, além de artefatos para confecção de entorpecentes.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Senador Guiomard, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.

