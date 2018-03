‘Os farofeiros’, ‘Medo Profundo’ e ‘O Passageiro’ estreiam nas salas do cinema em Rio Branco

As telas do cinema de Rio Branco vão ficar cheias de muito suspense, ação e comédia com os filmes que estreiam nesta quinta-feira (8), no Via Verde Shopping, em Rio Branco. O longa brasileiro “Os Farofeiros” é uma das estreias e mostra as férias frustradas de uma família. O elenco conta com Aline Riscado, Danielle Winits e Cacau Protásio.