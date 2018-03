No mês da mulher, mutirão deve julgar mais de 250 processos de violência doméstica em Cruzeiro do Sul

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira (8), a Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul decidiu fazer um mutirão de audiências de julgamento durante todo o mês de março.

A prioridade do órgão é julgar casos de violência doméstica e familiar.

As mais de 250 audiências foram pautadas para ocorrerem entre os dias 2 e 30 de março na segunda maior cidade do Acre. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) nesta quinta.