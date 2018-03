Menina de 10 anos é estuprada dentro de escola em Pernambuco

Homem encapuzado teria entrado no centro de ensino e violentou a vítima durante o recreio

Uma menina de 10 anos contou ter sido estuprada por um homem encapuzado durante o intervalo das aulas na Escola Municipal Professor Mário Matos, em Garanhuns, no agreste de Pernambuco.

De acordo com o Jornal do Commercio, o crime aconteceu em 19 de fevereiro, mas a vítima só denunciou a agressão no último dia 5. A criança passou por exames para comprovação do crime.

em relato à polícia, ela conta que foi atacada enquanto brincava nos fundos da escola. O agressor teria pulado um muro para entrar no local.

A Secretaria de Educação do município diz que dois agentes são responsáveis pelo cidade de 200 crianças na instituição. A pasta alega que o muro da escola seria muito alto para alguém pular.

A aluna tem frequentado as aulas e recebe suporte psicológico e acompanhamento do Conselho Tutelar do município.

