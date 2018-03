Mãe é detida suspeita de tentar negociar bebê em maternidade de MG

Além da mulher, outras quatros pessoas foram presas

O caso de uma possível negociação de um bebê de um dia de nascido foi parar na polícia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cinco pessoas terminaram presas, entre elas a mãe da criança, de 32 anos.

De acordo com o portal Metrópoles, a mulher, que chegou a receber quatro visitas, ainda encontra-se internada no Hospital Municipal de Contagem, onde ficará sob escolta da Polícia Militar até ser liberada. A desconfiança começou quando um homem que disse ser pai do bebê não sabia informações sobre a mãe nem sobre a criança.

Acionada, a PM apreendeu telefones e encontraram mensagens entre a mãe e uma suposta negociadora de um esquema de tráfico de crianças. Entre os assuntos, estavam preços, pagamento de remédios e outras necessidades de gestantes. A negociação aconteceu durante meses da gestação, segundo a polícia.

Questionada sobre a máfia, a mãe da criança negou participação e informou que apenas ajudava nos processos de adoção, segundo o tenente Thiago Rangel de Almeida, que efetuou as prisões. O bebê ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar.

