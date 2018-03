Grávida e duas crianças são feridas em tentativa de assalto em Manaus

Crime aconteceu na noite de quarta-feira (7); mulher que estaria com criminosos morreu no local

Uma mulher foi morta e outras três ficaram feridas durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (7) na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do G1, a mulher que morreu é uma das suspeitas de participar do crime. Os feridos são uma mulher grávida e duas crianças, de 10 e 13 anos.

Segundo testemunhos, os criminosos queriam roubar um carro e fugir de um outro assalto que haviam acabado de fazer na região. “Eles pediram para o pessoal sair porque eles queriam fugir. Só que quem estava no banco da frente não sabia dirigir. Daí no meio dessa correria começaram os disparos. Acho que eram duas pessoas atirando contra eles”, disse uma pessoa que estava no local.

As vítimas foram levadas ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. O boletim do hospital indica que a mulher foi atingida no abdômen e precisou ser encaminhada para cirurgia. Um dos meninos foi atingido de raspão na coluna e o outro na coxa direita. Não há mais informação sobre o estado de saúde deles.

O corpo da mulher que morreu no tiroteio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento nenhum dos criminosos foi identificado.

