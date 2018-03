Caixa Econômica Federal abre vagas de estágio em todo o país

Candidaturas devem ser feitas até o dia 14 deste mês pelo site do CIEE

A Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para contratar estagiários de nível médio, técnico e superior em todo o Brasil. As seleções são para cadastro de reserva.

Tanto as candidaturas quanto as provas serão realizadas online pelo site do CIEE, segundo o G1. Os interessado têm até o dia 14 deste mês para se inscrever.

A bolsa-auxílio para estudante do ensino médio, educação de jovens e adultos, técnicos em administração, administração integrado ao ensino médio, finanças integrada ao ensino médio, secretariado integrado ao ensino médio, informática e informática integrada ao ensino médio é de R$ 400 ou R$ 500, mais auxílio transporte no valor de R$ 130.

Aos estudantes de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agrônoma/agrícola, engenharia mecânica, engenharia de telecomunicações, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistema, sistemas de informação, engenharia de software e engenharia da computação, a bolsa-auxílio é de R$ 1.000 e há auxílio transporte de R$ 130.

