SPARK: Filho agride pai, causa destruição em residência e leva tiro de pistola

Uma equipe da Polícia Militar prendeu na terça-feira (06), André Luís S. P., 32, acusado de agredir o próprio pai de 57 anos e promover destruição em uma residência no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. O suspeito teve de ser atingido com disparo de pistola de choque.

A vítima acionou uma guarnição da PM e informou que o filho chegou da rua sob efeito de drogas e muito exaltado tinha quebrado objetos da casa e agredido-o com socos no rosto. Os militares tentaram conversar com o suspeito, mas ele correu, se armou com uma faca de mesa e trancou-se no quarto. Foi necessário arrombar a porta e efetuar um disparo de Spark (pistola de choque), para desarmar e imobilizar André.

A vítima contou que o filho tem sérios problemas com o uso de drogas e fatos como o que ocorreu têm sido constantes. O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes.

