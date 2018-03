POLÍCIA FEDERAL REALIZA A PRISÃO DE CONTRABANDISTAS E APREENSÃO DE CIGARROS QUE SERIAM LEVADOS A RIO BRANCO

A Polícia Federal realizou, na data de hoje, a prisão em flagrante de três indivíduos que contrabandeavam cigarros da Bolívia e que seguiam em direção ao município de Rio Branco.

A perseguição aos suspeitos teve início após informações apuradas pelos policiais federais de Epitaciolândia, que tomaram conhecimento de que a carga contrabandeada estaria sendo destinada na data de hoje para o abastecimento do mercado ilícito de cigarros em Rio Branco.

Levantamentos preliminares avaliam que a mercadoria contrabandeada teria valores próximos a R$ 30.000,00.

Os presos podem responder por Associação Criminosa, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e, ainda, Contrabando, com pena de até 5 anos de prisão.

O trabalho foi coordenado pela Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia, com o apoio da Operação Sentinela, força-tarefa permanente da Polícia Federal, e destinada ao combate de crimes na região de fronteira.

