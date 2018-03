OLX: Três são presos por tráfico e receptação após anúncio de venda

João foi preso por tráfico de droga e os outros dois por receptação. O trio foi levado para a Central de Flagrantes.

A prisão do trio foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar na terça-feira (06) na Rua Cruz Alta, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho. Os suspeitos foram identificados como Ronildo G. O., 23, Erik G. S., 23, e João V. O. C., 26.

Segundo informações prescritas em boletim de ocorrência, um policial militar de folga acionou uma guarnição de serviço e relatou que há algum tempo teve uma motocicleta furtada e já nesta data tinha visto para venda um veículo com as mesmas características no site OLX.

Demonstrando interesse na moto, ele combinou o local com o suposto vendedor, Erik e Ronildo foram abordados, mas o PM verificou que a moto não era a dele, somente algumas peças foram reconhecidas. Logo depois, chegou João afirmando que a moto era dele e havia adquirido através do Facebook. O suspeito foi interceptado e com ele encontrada duas consideráveis porções de cocaína. Questionado, João afirmou que comprou a droga por R$ 500,00 e que mais vendia do que consumia. Na residência de João foi encontrada uma lista com nomes de prováveis usuários de drogas e a quantia de quase R$ 2 mil.

João foi preso por tráfico de droga e os outros dois por receptação. O trio foi levado para a Central de Flagrantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...