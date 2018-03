No AC, Sipam prevê quarta-feira (7) de sol entre muitas nuvens e mormaço, com céu variando de nublado a encoberto

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipma) informa que, nesta quarta-feira(7), a formação de mais uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o sul da Amazônia vai espalhar muitas nuvens carregadas sobre a região, inclusive sobre o Acre.

Para a capital, Rio Branco, e toda a região Leste e Sul do Estado o dia vai ser de sol entre muitas nuvens e mormaço, com céu variando de nublado a encoberto. A qualquer hora do dia podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas.