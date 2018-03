Motofretes reclamam de fiscalização e fecham rua no Centro de Rio Branco

Ato ocorreu na manhã desta quarta (7) entre a Rua Rui Barbosa e Avenida Getúlio Vargas, no Centro. RBTrans deve se posicionar ainda nesta quarta.

Um grupo de motofretes fechou parte da Avenida Getúlio Vargas e da Rua Rui Barbosa, no Centro de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (7), para reclamar das fiscalizações da Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans).

A categoria alega que as fiscalizações são abusivas e feitas até em locais particulares. A via foi liberada após uma equipe da prefeitura conversar com o grupo.

O G1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da RBTrans e foi informado que o órgão deve se posionar ainda nesta quarta.

O presidente do Sindicato dos Motofretes de Rio Branco, Cleildon Patrick, disse que na terça (6) um dos motoristas foi multado com a motocicleta estacionada dentro de um comércio, no bairro Floresta.

“Isso já virou pessoal. A moto estava estacionada dentro do comércio. Demos o recado aqui do lado da prefeitura. Também vamos levar para o lado pessoal, vai ter alguma coisa no meio da rua”, comentou.

Patrick explicou que o ato foi uma forma de reclamar das fiscalizações e chamar atenção do órgão. “Tem uns agentes da RBTrans que só perseguem nossa categoria. Estão obedecendo ordem de quem? Não tem poder de polícia. Se é para fiscalizar, concordo, mas não é para entrar em uma área privada”, lamentou.

Curtir isso: Curtir Carregando...