Morador de Feijó tem carro danificado após cair em buraco e ganha quase R$ 5 mil de indenização

Um morador do município de Feijó, no interior do Acre, recorreu à Justiça após cair com o carro em um buraco na Rua Men de Sá em agosto de 2016 e danificar o veículo. Ele conseguiu ganhar uma indenização de quase R$ 5 mil por danos morais e materiais. A decisão ainda cabe recurso.

Conforme informações do advogado Christopher Mariano, que representa o morador da cidade do interior do estado, o homem teve prejuízos com o veículo após cair no buraco. Ele trafegava pela rua à noite e como não havia sinalização indicando o buraco, acabou caindo.