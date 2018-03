Lei do cão: Homem é executado a tiros no Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira

A motivação do assassinato ainda não foi revelada.

Um homem identificado como Josemir de Lima Silva, vulgo “Louro” que morava na Rua Luiz Rodrigues dos Santos, Bairro Ana Vieira, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira, 06. O crime aconteceu na Rua Jorge Escócio de Farias, no mesmo Bairro, no exato momento em que a vítima estava de motocicleta e parou em uma barbearia para cortar o cabelo.

Populares informaram que ouviram pelo menos cinco disparos. Minutos depois tomaram conhecimento de que se tratava de um homicídio. Uma equipe do SAMU do hospital João Câncio Fernandes ainda foi acionada, mas ao chegar no local Josemir já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do IML. O autor dos disparos evadiu-se do local e não tinha sido localizado até o início da noite de hoje. A motivação do assassinato ainda não foi revelada.

Curtir isso: Curtir Carregando...