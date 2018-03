Grávida, atriz sofre grave acidente e filha morre: ‘Trágico e doloroso’

Ruthie Ann Miles permanece internada, mas o seu bebê não corre riscos

A atriz Ruthie Ann Miles, de 36 anos, se envolveu numa grande tragédia nesta terça-feira (6), que comoveu o mundo do entretenimento americano. A Young Hee Seoung, da série ‘The Americans’, sofreu um acidente de carro em Nova York, que vitimou sua filha, Abigail, de 4 anos, e outra criança, Joshua, filho de uma amiga.

Ruthie está grávida e permanece internada, mas ela e o bebê não correm riscos. A atriz é casada com Jonathan Blumenstein.

De acordo com informações do DailyMail, a motorista do outro carro, Dorothy, de 44 anos, sofre de esclerose múltipla e teve uma convulsão ao volante. A polícia investiga se ela tinha condições de dirigir.

O caso comoveu a atriz Katie Holmes, que pediu apoio à colega: “Orações e bênçãos a Ruthie Ann Miles e à sua família”, disse Holmes em postagem nas redes sociais.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também se pronunciou: “É realmente muito triste o que aconteceu hoje. Esta perda é trágica e dolorosa para todos nós, principalmente a todos nós que somos pais”, declarou o político à CBS.

