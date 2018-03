Em Cruzeiro do Sul, polícia encontra corpo enterrado às margens do Rio Juruá após denúncia anônima

A polícia de Cruzeiro do Sul encontrou um corpo, nesta quarta-feira (7), enterrado às margens do Rio Juruá, nas proximidades da Ponte da União. Os policiais chegaram até o corpo após um barqueiro que passava de canoa ver um pé do lado de fora da água e ligar para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e fazer uma denúncia anônima. A informação foi repassada ao G1 pelo tenente da PM e oficial do dia no município, Abinilson Moura.