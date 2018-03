Detran abre processo seletivo para nível superior; vagas para Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) abriu inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível superior.

As inscrições seguem abertas até a próxima quarta-feira, 14 de março de 2018, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br.

São 20 vagas, distribuídas entre os municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, além da capital Rio Branco, com remuneração de R$ 2.130,25 (dois mil, cento e trinta reais e vinte e cinco centavos), para uma jornada de 40 horas semanais.

O certame é dividido em três fases: análise curricular, entrevista e investigação social e criminal. Para mais informações, acesse o edital completo no link:

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/001-EDITAL-DE-ABERTURA-02-03-2018.pdf

Curtir isso: Curtir Carregando...